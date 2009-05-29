«Си Бриз» под огнем

Национальное оборонное ведомство замерло в ожидании.

Быть или не быть в этом году на территории Украины учениям с участием иностранных военных – сегодня этот вопрос является едва ли не главным в повестке дня украинской армии и флота. Верховная Рада Украины 22 мая демонстративно отказалась рассмотреть внесенный Виктором Ющенко законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2009-м для участия в многонациональных военных учениях.

Уже традиционно, поводом для этого послужили украинско-американские учения серии «Си Бриз». До решения Верховной Рады в проведении учений также отказали местные власти южных регионов страны. Так, соответствующие решения приняли 20 марта – Одесский областной совет, 22 апреля – Верховный совет Крыма, 19 мая – Севастопольский горсовет.

В частности Севастопольский городской совет в принятом 19 мая обращении к Верховной Раде призвал народных депутатов «не голосовать за допуск иностранных войск на территорию Украины» для участия в учениях «Си Бриз 2009». Обеспокоенные тем, что «в данных учениях будут принимать участие вооруженные силы стран-членов НАТО» и подтвердив приверженность внеблоковому статусу Украины, местные депутаты заявили, что сотрудничество украинской армии и флота со своими иностранными коллегами «может вызвать массовые акции протеста и нарушения общественного порядка», что «в разгар курортного сезона неблагоприятно скажется не только на общественно-политической, но и на экономической ситуации в регионе».

Впрочем, саботаж этих учений уже никого не удивляет. С самого начала страсти по «Си Бризу» приняли характер политической борьбы, масштабы и принципы ведения которой отчетливо проявили себя, начиная с 2004 года.



История вопроса



Учения «Си Бриз» проходят в Украине с 1997 года. Несмотря на официальный статус украинско-американских, практически сразу они трансформировались в многонациональные, что дало повод противникам их проведения охарактеризовать маневры как «НАТОвские». Тот факт, что в учениях принимают участие не только страны-члены Организации североатлантического договора как тогда, так и сейчас мало кого волнует. А об участии в «Си Бризе» России борцы с НАТО вообще предпочитают не вспоминать.

Тогда, в 1997-м российская сторона одна из первых получила официальное приглашение принять участие в международных военных маневрах. Однако, исходя из политических мотивов, Москва отказалась. Более того, Кремль поставил условием спокойного отношения к военному сотрудничеству Украины с другими государствами «решение вопроса Черноморского флота и статуса Севастополя». Соответствующим образом был сориентирован и местный ресурс, что подтвердила волна акций протеста, прокатившихся по Крыму в те годы. Участники митингов требовали «недопущения сближения Украины и НАТО и проведения совместных учений у берегов Крыма», а сами учения были объявлены попыткой «спровоцировать военный конфликт в районе Крыма и Севастополя».

В свою очередь российское Министерство обороны также отреагировало категорично. В распространяемом среди жителей Крыма и Севастополя официальном издании Минобороны РФ – газете Черноморского флота «Флаг Родины» говорилось: «Он (сценарий учения. – Авт.) позволяет активизировать заинтересованность стран блока НАТО в поддержке Украины для сохранения ею контроля над Севастополем и Крымом в противовес объединению России с Белоруссией. Инициаторы учения хорошо понимают, что сохранение полноценного базирования Черноморского флота РФ в Севастополе в новых условиях создаст геополитическую ось Беларусь – Севастополь, рассекающую неоднородную по менталитету населения Украину на Левобережную – индустриально-промышленную, традиционно тяготеющую к России, и Правобережную – сельскохозяйственную, длительный период своей истории находившуюся в составе Румынии, Венгрии, Чехословакии и Польши и впитавшую нравственные и культурные ценности государств, которые как намечается (кроме Румынии), уже этим летом станут полноправными членами блока НАТО. При сохранении тенденции в Украине на отказ от сотрудничества с Россией, игнорирования интересов ее безопасности и переориентации на Западную Европу возникают центробежные силы, разрывающие страну на две части вдоль этой стратегической оси». Именно с этой концепцией Украине пришлось столкнуться несколько позже, в 2004-м, когда по разные стороны баррикады оказались ее Восток и Запад.

Что же касается позиции официального Киева, то для Украины учения «Си Бриз 97» стали «сознательным, эволюционным путем» развития отношений с НАТО, о чем тогда заявил Президент Украины Леонид Кучма.

Впрочем, вся притянутая к учению «Си Бриз» антиНАТОвская риторика в исполнении Москвы мгновенно улеглась сразу после того, как 27 мая 1997 года на саммите НАТО в Париже состоялось подписание «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской Федерацией», а 28 мая того же года – подписание между Украиной и Россией пакета так называемых «базовых» соглашений по ЧФ. Более того, уже в 1998 году сразу три корабля российского Черноморского флота приняли участие в учениях «Си Бриз – 98», что лишний раз подтвердило политический подтекст шумихи развернутой вокруг украинско-американского военно-морского сотрудничества. Это совсем не значит, что Россия смирилась с соседством иностранных подразделений в зоне компетенции Черноморского флота - она лишь перешла на непубличные меры в противодействии учениям, в том числе и с помощью сочувствующих политических сил, прописанных Украине.



Военные планы



В нынешнем году учения «Си Бриз 2009» Минобороны Украины планирует традиционно провести в июле. Свое согласие принять участие в маневрах дали Германия, США, Греция, Турция, Молдавия, Грузия, Македония, Дания, Азербайджан, Армения, Румыния, Бельгия, Алжир. Некоторые из этих стран будут представлены лишь наблюдателями. Ожидается, что общая численность участников «Си Бриза» в этом году составит порядка 2 тысяч человек, подавляющее большинство из которых – представители украинской армии и флота. Свои корабли для участия в учениях направят Украина, США, Греция и Турция.



Традиционно, учения пройдут на полигонах в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Отдельные эпизоды планируется отработать в Крыму в районе озера Донузлав. Учитывая политическую конъюнктуру, здесь будут тренироваться только подразделения ВМС Украины. Впрочем, несмотря на ряд «традиционных» элементов, «Си Бриз 2009» имеет свои особенности.



Так, в частности, на протяжении целого ряда лет предметом военных маневров являлась отработка их участниками совместных действий военно-морских, сухопутных и специальных подразделений флотов разных стран мира во время планирования и проведения миротворческой и гуманитарной операций. В этом году учения будут иметь четко выраженный антитеррористический характер, а усилия международных сил будут направлены на решение задач противодействия морскому пиратству. По сравнению с предыдущими годами, из планов военных исчезли вопросы поиска подводной лодки условного противника, противокорабельной и противовоздушной обороны кораблей. В 2009-м основные усилия будут направлены на отработку элементов тактического маневрирования, эмбарговой операции, досмотра подозрительных плавсредств, передачи грузов кораблями в море, организации связи. По сравнению с «Си Бризом 2008», в этом году учения пройдут на порядок скромнее.

Нынешний «Си Бриз» осложняется тем, что проходит в преддверие президентских, а возможно и парламентских выборов, которые могут определить вектор развития страны на много лет вперед. Ставки слишком высоки, чтобы не использовать неоднозначное отношение населения к НАТО в борьбе за власть. А в этом контексте «Си Бриз» является просто находкой для пророссийских и антинатовских сил, как внутри страны, так и извне. Насколько к такому развитию ситуации готов украинский политикум? Отчасти ответ на этот вопрос даст вторая попытка рассмотрения вопроса «Си Бриза» в здании с куполом на Грушевского, которая может состояться уже в ближайшие пленарные дни.



Насколько серьезно настроены пророссийские силы в отношении «Си Бриза-2009» в Крыму и чего от них ждать в случае проведения учений, «Главреду» рассказал Геннадий Басов, депутат Севастопольского городского совета от партии «Русский Блок», лидер организаций «Русский выбор», «Русский молодежный союз».



{1-} «Мы считаем, что проведение учений «Си Бриз» на территории Крыма недопустимо. Это ведет к конфликту, к конфликту достаточно серьезному с той точки зрения, что крымчане и севастопольцы воспринимают любые учения НАТО на территории Крыма и Севастополя как провокационную попытку украинских властей втянуть Украину в этот блок. Жители Севастополя и Крыма на этот счет выступают категорически против, и это выражалось в различных референдумах, различных опросах. В случае проведения данных учений на территории Крыма, наши организации будут обязательно принимать участие в акциях протеста, потому что мы считаем все проводимые учения «Си Бриз» на территории Крыма самой натуральной провокацией.

Сейчас сложно сказать насколько далеко мы готовы зайти в своих действиях, но то, что мы не будем стоять в стороне, не будем просто говорить о них – это абсолютно точно. Мы будем занимать активную позицию, будем активно препятствовать подобного рода учениям».