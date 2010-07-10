Гриценко: До конца 2010 года Кабинет Азарова уйдет в отставку

До конца 2010 года Кабмин во главе с премьером Николаем Азаровым уйдет в отставку. Такое мнение озвучил депутат от НУНС Анатолий Гриценко в эфире Шустер Live, пишет Украинская правда. «Я убежден, что ноябрь, декабрь самый поздний срок, это правительство уйдет в отставку полностью. Не только отдельные министры, а полностью», - заявил он. По мнению Гриценко, причина отставки будет в том, что «оно (правительство) не способно и понять, и выполнить даже ту программу реформ, предложенную Януковичем». Кроме того, депутат считает, что «в этом правительстве слишком много премьеров». «Кроме Азарова там себя видит премьером и Тигипко, и Клюев, и Бойко, и Колесников. И это уже мышиная возня началась и выходит на борьбу», - отметил Гриценко. «Семиноженко сняли именно по этой причине. Одни захотели просто показать Азарову, что он не Азаров. И так будет и дальше», - добавил он.