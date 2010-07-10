Должность Шуфрича станет «взяткой» за вход в коалицию?

Народный депутат от БЮТ Сергей Мищенко не исключает, что увольнение Нестора Шуфрича с должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций может быть связано с подготовкой этой должности в качестве «взятки» одной из депутатских групп за вход в состав коалиции. Как передает УНИАН, такое мнение Мищенко высказал сегодня в интервью журналистам. По словам Мищенко, практически «Шуфрича помножили на ноль и отправили в изгнание». По мнению депутата, по большому счету, должность заместителя секретаря СНБО ничего не весит. Кроме того, по словам Мищенко, это увольнение означает, что в команде Президента нет настоящих специалистов. «Но, возможно, еще готовят эту должность, чтобы небольшая, но гордая группа из одной фракции вошла в коалицию… Мы можем только догадываться, кто это может быть, но я думаю, что это группа Балоги», - сказал он. Напомним, сегодня, 10 июля, Верховная Рада Украины уволила Нестора Шуфрича с должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. Вчера Президент своим указом назначил Шуфрича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.