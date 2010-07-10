В «ЕЦ» уверяют: Балога – не мелочный в плане взяток

В группе «Единый центр» опровергают информацию о назначении своего лидера Виктора Балоги на должность главы МЧС. Об этом заявил в интервью журналистам член группы, народный депутат из НУНС Михаил Полянчич. «Вы знаете, что Виктор Иванович (Балога. - Ред.) - не мелочный в плане взяток. Так что, этот вопрос исключается», - сказал Полянчич, которого цитирует Лига. Полянчич также отметил, что на данный момент речь о вхождении группы «Единый центр» в состав коалиции «Стабильность и реформы» не идет. Напомним, по словам народного депутата от БЮТ Сергея Мищенко, вместо Шуфрича на должность главы МЧС может быть назначен Балога.