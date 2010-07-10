Депутаты не поддержали закон, сужающий их полномочия

Народные депутаты не поддержали поправки в законопроект «О всеукраинском референдуме», которые сужают полномочия парламента. Как передает УНИАН, эти поправки предложил внести в проект закона народный депутат Дмитрий Шпенов (фракция Партии регионов). Одной из этих поправок предлагалось установить, что на законодательный референдум может выноситься вопрос о принятии или отмене закона Украины, а также об утрате действия или признания недействующим закона Украины. Депутаты отклонили это предложение. Также они не согласились еще с одной поправкой Шпенова, которой предусматривалось, что законы, в том числе о внесении изменений в Конституцию, решение по которому было принято на всеукраинском референдуме, могут быть изменены, отменены, признаны утратившими действие или признанные не действующими на всеукраинском референдуме, а Верховной Радой – не раньше чем через 5 лет после официального объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума. За поддержку таких поправок не голосовали не только народные депутаты из оппозиционных фракций, но и депутаты из фракций КПУ и Блока Литвина. На данное время парламент рассмотрел около 80 из 926 поправок в законопроект.