Министром МЧС станет человек Партии регионов - КПУ

Народный депутат от КПУ Евгений Царьков уверен, что министром чрезвычайных ситуаций станет человек, назначенный по квоте Партии регионов. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает ИМК. По словам Царькова, увольнение министров является нормальным процессом. «Неправильно поступил один вице-премьер - в отставку. Нестор Иванович (Шуфрич. - Ред.) проявил непрофессиональные качества - в отставку. Это нормальный процесс, при этом нет обиженных. Хорошо, что у коалиции есть самокритичность», - сказал политик.