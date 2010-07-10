Кириленко: Растущие запросы «тушек» могут развалить коалицию

Народный депутат от фракции НУНС, руководитель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко надеется, что в коалиции не наберется 300 голосов, необходимых для внесения изменений в Конституцию. Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает ИМК. По словам Кириленко, сейчас коалиция делает все, чтобы накопить 300 голосов. «Но это вещь тяжелая для реализации, потому что политические «тушки» с каждым днем будут просить для себя все больше - должности, льготы, преференции», - сказал Кириленко. «Все это приведет к тому, что коалиция лопнет изнутри, этих 300 голосов в парламенте в настоящем, я надеюсь, они не насобирают», - подчеркнул Кириленко.