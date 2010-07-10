В Ялте открывается неформальный саммит глав государств-участников СНГ

Сегодня в белом зале Ливадийского дворца в Ялте состоится неформальный саммит глав государств-участников СНГ. Как сообщает УКРИНФОРМ, прибытие высоких гостей, которых пригласил в Крым Президент Украины Виктор Янукович, ожидается сегодня во второй половине дня в аэропорты «Бельбек» под Севастополем и Государственный международный аэропорт «Симферополь». Среди ожидаемых глав государств: президент РФ Дмитрий Медведев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Республики Армения Серж Саргсян. Планируется, что главы государств после прибытия в Ливадию проведут полуторачасовую беседу «с глазу на глаз», после чего пообщаются с прессой. Вечером пройдет прием от имени украинской стороны.