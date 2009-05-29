Анна Герман: «Я все больше верю в объединение ПР и БЮТ»

Пока политики и журналисты взвешивают шансы на создание «суперширокого» большинства в составе Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко, «регионалка» Анна Герман просто верит в то, что такая коалиция возможна и нужна стране.

При этом она уверена, что это большинство будет создано даже в том случае, если его придется создавать после президентских выборов – поскольку их победитель не сможет справиться со стоящими перед Украиной вызовами самостоятельно. О том, кто хочет создания в Украине «широкой» коалиции, где нужно избирать Президента и останется ли Партия регионов монолитной, выполнив стратегическое решение об объединении с БЮТ, Анна Герман рассказала в интервью «Главреду».



Госпожа Герман, в последнее время снова заговорили о возможности создания коалиции в составе Партии регионов и БЮТ. Как вы думаете, почему эта тема так активизировалась?



Можно сказать, что это – социальный заказ. Страна сейчас остро нуждается в таком объединении сил во имя ликвидации раскола, не устранив который общество не сможет аккумулировать энергию на преодоление кризиса. Это уже не политики диктуют потребность в широком объединении сил, без которого мы не сможем вырвать Украину с линии падения. Меня радует, что об этом уже говорим не только мы. Сейчас те политические партии, которые еще совсем недавно говорили, что никогда не объединятся с Партией регионов, изменили риторику и признали необходимость широкого объединения независимо от каких-то идеологических разногласий. Сама жизнь диктует такую необходимость, и политические силы, мне кажется, уже осознали диктат текущего момента.



Я с каждым днем все больше начинаю верить, что, несмотря на все заявления лидеров о приостановлении или прекращении переговоров, это объединение состоится. Верю, что победит здравый рассудок и прагматичный подход людей, понимающих, что таким образом можно отойти от края пропасти, в которую может низвергнуться украинская независимость. Сегодня, как никогда, я преисполнена оптимизма, что Украине удастся аккумулировать в одном ядре весь потенциал и энергии, разбросанные сейчас по партийным ячейкам, сбросить их в один котел и сварить хороший наваристый украинский политический борщ. Мое убеждение основано скорее на какой-то интуиции, чем на информации, но я знаю, что политическая интуиция тоже много значит...



Если мы говорим о политическом борще, очевидно, должна быть какая-то кастрюля для него...



Этим сосудом является сама Украина. Нужно только собрать ингредиенты – правильные, хорошие, все, которые нужны. И это рано или поздно произойдет! Это должно было произойти еще в 2005-м, если бы все переступили через амбиции, обиды и предубеждения. Если бы это произошло, мы бы уже держали ключи от своей независимости в Киеве, а не в какой-то другой мощной столице...



В Партии регионов основой для этого объединения называют общую антикризисную программу. Но скептики утверждают, что речь идет об изменениях к Конституции, которые предполагают выборы Президента в парламенте, потому что и Тимошенко, и Янукович боятся проиграть общенациональные выборы...



Ну, тут играют даже не Тимошенко с Януковичем – играют силы, которые стоят за плечами этих политиков. А это и люди, нуждающиеся в работе и зарплате, и бизнес, который не хочет, чтобы экономика была угроблена до конца, и все общество. То есть это зависит не только от амбиций лидеров, но и от их команд, от тех, кто их поддерживает в широком смысле этого слова. Что бы там ни говорили социологи, общество разделено именно между Януковичем и Тимошенко, а все остальное – технологии! И общество уже понимает, что в одиночку с проблемами и вызовами, стоящими сейчас перед нами, они не справятся. Это низы уже хотят объединяться и заставляют сделать это верхи!



Если вы говорите, что подобное объединение должно «рано или поздно» состояться, то вопрос стоит так: до президентских выборов или после них? Ведь у подобных объединений будут разные политические повестки дня...



Надо говорить честно: сегодня никто не угадает, проиграет он или выиграет... Сегодня нельзя выиграть конъюнктурой – может выиграть только искреннее желание. Я бы хотела, чтобы это произошло до президентских выборов. Как оно будет, узнаем и увидим, но, повторяю, у Украины нет времени на то, чтобы упустить свои шансы. Мы уже очень многое потеряли, все уже лежит на полу, несмотря на заявления премьер-министра, что все хорошо.



Можно играть роль и делать мину, что у нас все хорошо, еще несколько месяцев... Если бы потом можно было выехать на какой-то остров, но нам всем оставаться здесь, в этой стране: и политическим лидерам, и бизнесу, и всем гражданам... И мы не можем гробить сегодня свое будущее, упуская шанс немедленно приступать к делам и исправлять ситуацию...



Я всегда была большой оптимисткой и не могу себя переделать: я верю, что удастся найти какую-то золотую середину в нашем разделенном пополам обществе...



Эта «золотая середина» предполагает отмену всенародных президентских выборов?



Скажу так: есть заявление нашего лидера, который говорит, что нужны всенародные выборы. Но, по большому счету, не суть важно, как избран Президент – важно, как живет при нем народ. Поэтому я бы не придавала такого большого значения вопросу, где состоятся эти выборы. Я всегда говорю, что нужно судить по конечному результату, а не по каким-то смешным подходам. Ющенко был избран всенародно, и какой результат? Как этот народ теперь при нем живет? Поэтому форма не должна превалировать над тем глубинным содержанием, которое нам нужно...



Одним из препятствий на пути к созданию этой коалиции называют торги между двумя политическими силами об объеме полномочий следующего президента и следующего премьера. Ведь очевидно, что власть придется каким-то образом делить между двумя лидерами...



Я не знаю о торгах, потому что не торгуюсь ни с кем. И не думаю, что там идут какие-то торги. Я думаю, что каждый сегодня понимает: Украине нужен и сильный президент, и сильный премьер-министр. Но ветви власти в Украине должны не бороться друг с другом, а дополнять.



Система власти в Украине должна быть эффективной. Сейчас, если допустить, что какие-то разговоры или консультации по этому поводу ведутся, то они касаются того, как сделать ветви власти не взаимоистребляющими, а взаимодополняющими. И мне кажется, что корректнее этот процесс назвать именно так, а не какими-то там торгами.



Вы говорили о конъюнктурности и последовательности в нынешних заявлениях политиков. Я вспоминаю, как буквально на прошлой неделе Виктор Янукович сказал, что переговоры между БЮТ и Партией регионов никогда не прекращались, а вчера он заявил о том, что переговоры с БЮТ прекратились еще год назад. Как объяснить эту непоследовательность?



На днях я видела на столе у Януковича одну книгу, она называется «48 законов власти». Когда-то я тоже читала эту книгу и вспоминаю там такой момент: в решающие минуты политик не всегда должен заранее проявлять свои намерения.



Анализируя эти заявления, следует понимать, что вывод аналитика порой состоит из мелких мозаичных камешков, которые может сложить лишь тот, кто знает детали. И, приложив один маленький камешек, который называется «48 законов власти», к той мозаике, я бы, возможно, подумала о том, что порой стоит читать между строк в заявлениях многих политиков. Так можно очертить эту ситуацию.



Сейчас от политиков можно услышать, что договоренности между БЮТ и Партией регионов, конечно, должны быть, но на создание коалиции и проведение изменений к Конституции уже просто нет времени и не хватает доверия. Поэтому сейчас максимум, к чему могут привести эти договоренности, – это заключение своеобразного пакта о мирном проведении президентских выборов и сотрудничестве уже после них...



Вот чего не будет – так это пакта о мирном проведении президентских выборов. Это то, во что я не верю. Я думаю, что если такие выборы состоятся, то Блок Юлии Тимошенко будет поступать так, как он поступал всегда: у них не будет ни одного «стопа», ни морального, ни материального, ни какого-либо другого на пути к победе.



То есть если до начала избирательной кампании эта коалиция не состоится, то шансы на примирение будут фактически нулевыми?



Нет, они не будут нулевыми. Все равно придется после выборов договариваться. Только мне всегда жаль времени: будут потеряны несколько месяцев. Но договариваться все равно нужно.



Если мы с вами сейчас поднимемся над суетой, происходящей в политической траве, то увидим, что в ней уже зародилась новая жизнь, которая еще не видна, потому что она еще там очень глубоко, но она уже есть, и она очень быстро вырастет и станет заметной. Эту новую жизнь не нужно прятать – наоборот, ее нужно удобрять мудрыми договоренностями, и пусть она скорее созревает, чтобы Украина получила от этого какую-то пользу. Во всем – и в экономике, и в социальной жизни, и в культуре...



На вчерашнем заседании оппозиционного правительства прозвучало заявление о том, что Партия регионов, возможно, снова прибегнет к акциям протеста против правительственной политики. Это, кажется, не наилучший фундамент для достижения какого-то понимания...



Я всегда цепляюсь за соломинку, и эта соломинка - слово «возможно». Я думаю, что оно было употреблено не просто так. Я знаю, что Виктор Янукович просто так никогда ничего не говорит. А значит, это слово «возможно» могло означать, что антикризисная программа в парламент все же будет подана, и что нам не придется прибегать к крайним мерам.



С другой стороны, это похоже на шантаж...



Это не шантаж. Это подталкивание правительства к активным действиям, к тому, чтобы правительство все-таки подало эту антикризисную программу. Потому что Юлия Тимошенко действительно хороша в оперативных делах, но у нее нет стратегии! А стратегия Украине нужна. Невозможно жить в постоянных алярмах.



Да, Тимошенко хорошо справляется с ежедневным латанием мелких дыр, но этого недостаточно. Стратегия нужна. И еще одно предупреждение Януковича на счет того, что мы будем довольно жестко требовать этого, – это не шантаж, это только побуждение правительства к более активным действиям в этом направлении.



Если решение об объединении с БЮТ все же будет принято, насколько монолитной будет Партия регионов в исполнении этого решения? В последнее время СМИ пишут о многочисленных внутренних конфликтах, в том числе между Ринатом Ахметовым и Виктором Тихоновым...



Вы знаете, я уверена, что и Ахметов, и Тихонов одинаково хотят, чтобы Украина как можно скорее вышла из кризиса. И так же этого хочет каждый мой соратник по партии. Так же этого хочет не только Блок Юлии Тимошенко, но и часть «Нашей Украины», Блок Литвина. И я бы хотела, чтобы это было так, как мы всегда говорили: чтобы это было более широкое объединение, чтобы это было объединение всего самого лучшего в этом обществе в единое ядро, государственное, перспективное, антикризисное, если хотите.



То есть вы считаете, что борьба за эти идеалы может примирить группы влияния внутри Партии регионов?



Должна! Ведь это уже даже борьба не за идеалы – это борьба за необходимость, борьба с этими вызовами. Знаете, когда-то был такой лозунг: «Получишь украинское государство или погибнешь в борьбе за него». Я его перефразировала «Получишь украинское государство или погибнешь в долгах за него». Так вот если мы не получим это украинское государство, то погибнем в долгах за него. Причем все вместе.



Ваша точка зрения кажется слишком идеалистической. Но если перейти на другой полюс и смоделировать логику мышления людей, имеющих альтернативную точку зрения, мы можем представить, как они смотрят на социологические опросы, в которых Виктор Янукович занимает первое место, и планируют: мы выигрываем президентские выборы, а после победы достигаем всех своих целей, включая выведение Украины из кризиса, уже говоря с партнерами с более сильной позиции...



Во-первых, что касается идеализма. Когда в 2004 году я себе вымечтала, что могу быть связующим звеном между двумя столь разными политическими лагерями, то сказала себе: мечта ничего не стоит, можно помечтать. Теперь я тоже говорю, что мечта ничего не стоит, и я могу помечтать о такой ситуации.



Вместе с тем я совершенно уверена, что мы одни, отдельно, даже после блестящей победы на президентских выборах, не сможем преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед Украиной. И договариваться, рассчитывать на плечо какого-то партнера нужно будет обязательно. Так зачем ждать так долго, если это можно сделать уже сейчас?