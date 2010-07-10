Могилев: Милиционеры, избившие фотокора журнала «Фокус», наказаны

По факту инцидента между фотокорреспондентом журнала «Фокус» и милицией в Запорожье было проведено служебное расследование, в результате которого лица, превысившие служебные полномочия, были привлечены к ответственности. Об этом вчера вечером в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» заявил министр внутренних дел Анатолий Могилев, сообщает «Телекритика». «По каждому факту нарушения прав человека мы проводим самое жесткое расследование. Я вам приведу пример по Запорожью, где недавно у нас был инцидент с журналистом, который там на перроне пил пиво. Да, это административное правонарушение. Возможно, можно было ограничиться беседой с ним... Тем не менее, когда его повели составлять протокол, этот работник СМИ пытался оказывать сопротивление, наши применили к нему наручники, посадили его в машину и так далее. По этому факту проведено служебное расследование. Те лица, которые превысили свои должностные инструкции, были привлечены к ответственности: им объявлено дисциплинарное взыскание - там нет фактов уголовной ответственности», - рассказал он. На это журналист «Фокуса» Сергей Высоцкий зачитал отрывок из заявления фотокорреспондента Дмитрия Стойкова: в нем говорится об избиении журналиста в Коммунарском райотделе Запорожья. В ответ министр внутренних дел пообещал передать заявление для проверки изложенных в нем фактов. По просьбе прокомментировать ситуацию вокруг взаимных исков командира «Беркута» и журналиста «Нового канала» Анатолий Могилев заявил, что такие действия (как журналиста, так и командира «Беркута») являются нормальными, и он как министр не может никак на это повлиять. «Как решит суд, так и будет», - сказал он.