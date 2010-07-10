Шуфрич уйдет в отпуск и надеется «высидеть» в нем отставку Богатыревой

Нестор Шуфрич, который в субботу был уволен Верховной Радой с поста министра по чрезвычайным ситуациям, согласился занять предложенный ему Президентом Виктором Януковичем пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщают источники «Зеркала недели» в Кабинете Министров. По их данным, в понедельник, 12 июля, в 10:30 Нестор Шуфрич проведет встречу с коллективом Министерства по чрезвычайным ситуациям, на которой попрощается с бывшими коллегами. Затем, как сообщают источники «ЗН», экс-глава МЧС займется оформлением на должность заместителя секретаря СНБО. После этого Нестор Шуфрич, в случае если ему разрешит Президент, намерен воспользоваться своим правом уйти в отпуск, положенный по закону. На данный момент у него накопилось 60 отпускных дней. По данным «ЗН», Шуфрич надеется, что за это время его давний политический оппонент - секретарь СНБО Раиса Богатырева - будет отправлена в отставку, и он сможет приступить к работе под руководством другого человека.