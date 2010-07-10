ВР оставила закон о всеукраинском референдуме на осень

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме во втором чтении на сентябрь, сообщает Украинская правда. За соответствующее решение проголосовали 368 депутатов. Перед этим спикер Владимир Литвин заявил, что такая договоренность была достигнута во время согласительного совета лидеров фракций. «Учитывая сложную ситуацию с законом о всеукраинском референдуме, было принято решение направить закон на повторное второе чтение и вернуться к его рассмотрению на первой пленарной неделе следующей сессии», - сказал он. Лидеры фракций также договорились рассмотреть в субботу законопроект о местных выборах, не затягивая этот вопрос. «И тогда завершим работу сессии после принятия решения», - сказал Литвин. «Это была сложная договоренность, потому что сторона Кабмина настаивала, чтобы мы завершили рассмотрение закона о референдуме принятием решения с возвращением к поправкам, которые не были приняты... Удалось слепить хрупкий компромисс...» - заявил он. По словам Литвина, в том числе удалось достичь компромисса «и по поводу того, чтобы не рассматривать сейчас кадровых вопросов». В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов добавил, что на согласительном совете было договорено, что в случае рассмотрения закона о местных выборах в субботу следующая неделя будет непленарной.