БЮТ грозит покинуть Раду в случае рассмотрения закона о местных выборах

Блок Юлии Тимошенко грозит покинуть зал пленарных заседаний парламента, когда начнется рассмотрение проекта закона о местных выборах №6601. Об этом заявил лидер фракции Иван Кириленко во время выступления в Верховной Раде, сообщает Лига. Кириленко подчеркнул, что депутаты фракции не разделяют ни концепции, ни подходов предложенного законопроекта. «Наша позиция - четкая и однозначная. Мы за политическое структурирование общества, за политические интересы, за политическую ответственность. Мы за открытые, пропорциональные списки. Поэтому мы участие в обсуждении этого законопроекта принимать не собираемся вообще», - сказал он.