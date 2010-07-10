ВР приняла закон о создании структуры «для репрессий»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственной налоговой службе в Украине» (относительно структуры налоговой милиции). Как передает УНИАН, данный законопроект поддержали 238 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале. Статьей 20 законопроекта определена структура налоговой милиции, в состав которой входят Главное управление налоговой милиции, Следственное управление налоговой милиции, Управление внутренней безопасности ГНА Украины, подразделения налоговой милиции и следственные подразделения в составе соответствующих органов Государственной налоговой службы на местах. Налоговую милицию возглавляет первый заместитель председателя ГНА Украины - начальник налоговой милиции. В то же время парламент не поддержал в первом чтении законопроект народного депутата Анатолия Гриценко (фракция НУНС) «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене налоговой милиции». За данное решение проголосовали всего 142 народных депутата (при необходимых 226) из 435, зарегистрированных в сессионном зале. Гриценко отметил, что на сегодняшний день рядовой работник в налоговой милиции получает зарплату выше командующего Сухопутными войсками. По его убеждению, налоговая милиция - это структура, созданная «для репрессий».