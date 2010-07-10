Грымчак: «Регионалы» очистят свои ряды от всех «недонецких»

Второй срок пребывания Нестора Шуфрича на должности министра МЧС запомнился лишь его наблюдениями за жизнью крыс и парнокопытных в период паводков. Об этом заявил народный депутат-самооборонец Юрий Грымчак, комментируя отставку Шуфрича, передает ИМК со ссылкой на пресс-службу «Народной самообороны». «Ежедневные репортажи о полетах министра в пострадавшие регионы за последние несколько месяцев в немалую копейку вылились государству. Перелеты самолетами и вертолетами, перевозка десятков журналистов для сопровождения министра лишь для того, чтобы зафиксировать последнего на фоне страданий жителей затопленных регионов - вот в чем заключалась работа Шуфрича», - подчеркнул Юрий Грымчак. В то же время, уверен самооборонец, отставка Шуфрича с поста министра МЧС была прогнозируемой. «Причина в том, что этот политик никогда не был стопроцентно своим среди однопартийцев-«регионалов». Его харизму часто использовали во время избирательных кампаний и жарких дискуссий на телевизионных ток-шоу», - отметил политик. «Теперь же, когда пошла чистка рядов у «регионалов», Шуфрича после использования выбросили на обочину политической жизни. Думаю, что такая судьба ждет каждого, кто не является выходцем из Донецкого региона», - резюмировал Юрий Грымчак.