Депутаты не захотели назначать Балогу на должность главы МЧС

Бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич заявляет, что одна из фракций коалиции отказалась поддержать кандидатуру лидера партии «Единый центр» Виктора Балоги на должность руководителя МЧС. Об этом, как передает УНИАН, он сказал сегодня журналистам. По словам Шуфрича, действительно речь шла о возможности назначения Балоги на должность министра, но возникли определенные сложности с его назначением и поддержкой со стороны других фракций коалиции. Шуфрич заявил, что Балога «непроходим на эту должность». Он объяснил, что за него отказались голосовать, и сейчас фракции должны найти компромиссную фигуру. «Насколько мне известно, именно одна из двух фракций - КПУ или Блока Литвина - решительно выступила против кандидатуры Балоги, поэтому она сегодня не голосуется», - сказал Шуфрич.