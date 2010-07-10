Рада дала зеленый свет фальсификациям на выборах?

Верховная Рада Украины приняла за основу проект изменений в Закон «О реестре избирателей» №6669. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов. Как передает Лига, министр юстиции Александр Лавринович, представляя документ, пояснил, что принятие изменений должно способствовать более качественной подготовке списков избирателей к следующей избирательной кампании. В частности, по его словам, проектом предусмотрено, что если избиратель выезжает на короткий срок на период выборов, он может временно поменять свой избирательный адрес. Избиратель в таком случае подает заявление, после чего в базу данных вводится его временный избирательный адрес, а затем автоматически, без его участия, ему возвращается его постоянный избирательный адрес. Ранее представители оппозиции критиковали данный проект изменений, подчеркивая, что эти изменения можно использоваться для фальсификации результатов выборов.