Шуфрич считает, что все беды, происходящие во власти, - из-за Левочкина

Сегодня во время брифинга экс-министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель Секретаря СНБОУ Нестор Шуфрич назвал «недоразумением» присутствие Сергея Левочкина в Партии регионов, передает ИМК. «Я верю в то, что сейчас происходит, таки, увы, подтвердились мои слова, потому что все сложности, которые сейчас во власти, к сожалению, в той или иной степени, касаются его (Левочкина. - Ред.) деятельности. Поэтому я бы советовал Сергею Владимировичу больше заботиться об общих интересах - как государственных, так и Партии регионов, - чем о своих собственных амбициях и пожеланиях», - отметил Шуфрич.