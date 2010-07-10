Каждого, кто приблизится к даче Януковича, обещают расстреливать

Президент Виктор Янукович перенес празднование своего дня рождения с государственной резиденции «Заря», известной в народе как дача Горбачева, на другую государственную дачу. Об этом Gazeta.ua сообщил один из охранников Януковича. Подходы к даче охраняют более 100 работников службы безопасности и милиции. Это как местные стражи порядка, так и столичные. «Если вы попробуете туда подойти, вас расстреляют. А мы, чтобы вы понимали, это как КГБ», - сказал охранник. Отметим, что в настоящий момент в Ливадийском дворце проходит неформальный саммит глав стран СНГ.