Британский посол в Ливане извинилась за похвалу духовного лидера «Хезболлах»

Посол Великобритании в Ливане Фрэнсис Гай принесла свои извинения за то, что позволила себе слишком хорошо отозваться об умершем на днях великом аятолле Мохаммеде Хуссейне Фадлаллахе, которого многие считали духовным лидером экстремистского шиитского движения «Хезболлах». В сообщении в социальной сети Гай назвала аятоллу «настоящим религиозным человеком» и заявила, что миру нужно больше таких людей, как он, передает «Газета.ru». Эти заявления вызвали шквал критики в Израиле. После чего посол разместила в социальной сети извинения за оскорбление, нанесенное ее «попыткой отдать должное аятолле, имевшему важное значение в духовной жизни многих людей».