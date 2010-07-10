Медведев пожаловался, что Янукович заставил его работать в жару

Президент Виктор Янукович предложил в ходе неформальной встречи глав государства - участников СНГ обсудить механизмы активизации экономического сотрудничества в рамках содружества. Об этом Янукович заявил, открывая неформальное заседание в субботу в Ливадийском дворце, сообщает Интерфакс-Украина. Янукович также выразил надежду, что в ходе дискуссии, которая пройдет, будут согласованы приоритеты в сфере экономического взаимодействия между странами СНГ, поскольку, «именно экономическое сотрудничество определено участниками в качестве базового направления деятельности содружества», передает Українська правда. Он поблагодарил президентов, поддержавших его инициативу собраться «за круглым столом, в котором, как говорят, нет острых углов». В ответ председательствующий на встречи президент России поздравил от имени себя и других президентов Януковича с прошедшим юбилеем. «Надеюсь, что под вашим руководством Украина будет развиваться как стабильное, процветающее, сильное государство, имеющее надежных партнеров - таких, как присутствующие за этим столом», - сказал президент России. «Успехов вам, вашей команде, пусть все будет хорошо у вас дома», - добавил он. Медведев также заявил, что встреча носит относительно формальный характер, поскольку присутствующие на ней лидеры - в галстуках. Он выразил надежду, что встреча также будет несколько неформальной. «Надеюсь, без галстуков, потому что сидеть в галстуках просто мука», - сказал Медведев, сообщает Униан. В своем микроблоге на Твиттере Медведев написал: «Сегодня саммит СНГ в Крыму. Здесь тоже очень жарко: воздух - плюс 30, вода - 25, а нам опять работать :)».