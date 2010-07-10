Московский патриархат вручил Януковичу орден

Президент Виктор Януковича награжден высшей наградой Украинской Православной Церкви Московского патриархата - отличием Предстоятеля УПЦ под номером 001. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП, передает . Соответствующим знаком отличия «за заслуги перед Украинской Православной Церковью» и по случаю 60-летия Януковича лично наградил митрополит Киевский и всея Украины Владимир. «Блаженнейший Владыка преподнес президенту икону Спасителя, пожелал многих лет жизни и Божьей помощи в служении народу Украины», - сказано в сообщении.