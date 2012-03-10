Новый Майдан начнется с Луганска и Донецка – Дмитрий Павлычко

{1-} Поэт и общественный деятель Дмитрий Павлычко считает, что после переизбрания президентом России Владимира Путина политика Москвы в отношении Украины может измениться к худшему. Однако новый Майдан в защиту украинской свободы и государства начнется с Луганска и Донецка.

Об этом Павлычко заявил в интервью украинской редакции радио «Свобода».

«Я думаю, что Путин теперь будет использовать свое президентство преимущественно в сфере внешних отношений. Он так деликатно подходил к теме агитации Януковича, нашей Партии регионов, о нашем вхождения в Таможенный Союз. Этот вопрос теперь будет подниматься намного резче, и я думаю, что это плохо, очень плохо», - подчеркнул поэт.

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Однако Павлычко считает, что «вокруг Януковича имеются внушительные силы – это именно наши олигархи, которые очень не хотят идти в Таможенный союз, под Москву. Но наш Президент не знает, кого слушать: слушать тех людей, которые ему в Москве что-то предлагают, или слушать тех людей, которые его финансировали».

« У нас Партия регионов вместе с ее почетным своим председателем, нашим Президентом, не знает, на какую ступеньку ступить. От этого незнания должна выйти какая-то решительность. Пора сказать «Нет!» и сверху, и в снизу, и сбоку – и слева, и справа. И это, что планирует Путин, а он всегда говорил, что Украина – это не государство, то теперь он не будет очень цацкаться с Украиной», выразил свое мнение общественный деятель.

«Но он (Путин, - Ред.) будет намного больше терять, потому что есть силы в Украине, они есть среди молодежи, они есть среди интеллигенции, и самое главнее всего – они есть сегодня не на Западе, а на Востоке страны. И Майдан будет идти с востока, а не с запада, не со Львова, а из Луганска и из Донецка будут ехать люди в Киев, чтобы защищать украинскую свободу и государство», - подчеркнул Павлычко.

Ранее «Главред» сообщал, что несмотря на свой довольно пожилой возраст, Павлычко ведет довольно активную общественную жизнь и в числе других представителей украинской интеллигенции в конце 2011-го года подписал заявление в защиту экс-премьера Юлии Тимошенко.

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