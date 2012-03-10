В Сомали исламисты убили более 70 солдат

{1-} В Сомали вследствие нападение боевиков из исламистской группировки «Аш-Шабаб» погибло более 70 сомалийских и эфиопских солдат.

Исламисты заявили о том, что они убили 73 военнослужащих Эфиопии и Сомали. В свою очередь правительство Сомали заявило об уничтожении 48 мусульманский радикалов, сообщает Би-би-си.

Сообщается, что боевики из «Аш-Шабаб» устроили в центральной части Сомали – Геддо засаду в районе деревни Юркут. Бой продолжался четыре часа.

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Нападение произошло после того, как Африканский союз объявил о том, что эфиопские войска будут выведены из двух городов - Беледуэйне и Байдоа, отбытых недавно исламистов из «Аш-Шабаб».

Ранее «Главред» сообщал, что в Сомали уже два десятилетия продолжается гражданская война, страна поражена голодом и нищетой. Несколько правительств, которые были поддержаны ООН, не смогли восстановить мир, в то время как исламисты из группировки «Аш-Шабаб» контролируют значительную часть территории в центре и на юге Сомали.

Фото: cisaleey.com

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