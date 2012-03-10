Оппозиционеру Удальцову грозит арест до 15 суток (ФОТО)

По окончании митинга «За честные выборы», проведенного в Москве на Новом Арбате противниками премьера Владимира Путина, был задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. За неповиновение требованиям сотрудников полиции ему может грозить арест на срок до 15 суток.

«После официального завершения митинга группа граждан во главе с Сергеем Удальцовым попыталась совершить провокацию и устроить несанкционированное шествие. Московская полиция пресекла их действия в строгом соответствии с законодательством. Удальцов и еще двое граждан задержаны, они будут привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», информировала пресс-служба ГУ МВД по Москве ИТАР-ТАСС.

Митинг оппозиции на Новом Арбате в Москве: хроника событий (ФОТО, ВИДЕО)

Кроме того, группа граждан националистических взглядов, покинув митинг, пыталась устроить провокации на улице Арбат и площади Киевского вокзала. «Обе акции были оперативно пресечены полицией. Задержаны около 25 человек», - сказали в полиции.

Сам митинг «За честные выборы» прошел без происшествий. В нем приняли участие, по данным ГУ МВД, около 10 тысяч человек, организаторы митинга говорят о 25 тыс. участников. «Сотрудники московской полиции выполнили поставленную задачу по обеспечению охраны общественного порядка в полном объеме», - сообщили в полиции.

Ранее «Главред» сообщал, что полиция обосновала задержание националистов тем, что они попытались пройти маршем по Старому Арбату с файерами. При этом лидер националистического движения «Русские» Дмитрий Демушкин заявил о задержании около 40 своих сторонников.

фото: zyalt.livejournal.com

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