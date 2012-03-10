В Питере задержаны около 60 противников Путина (ФОТО)

За участие в несанкционированных акциях в Петербурге были задержаны около 60 человек. ОМОН пресек попытку противников Владимира Путина собраться на площади Восстания и пройти по Невскому проспекту до Исаакиевской площади.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области cообщили, что помимо площади Восстания, где задержали около 40 человек, задержания проходили и в других районах города.

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«Всего, кроме площади Восстания, в разных местах за попытки проведения акций были задержаны еще порядка 20 человек», - заявили правоохранители.

Ранее «Главред» сообщал, что 10 марта на площади Восстания собрались несколько десятков человек, один из которых начал раздавать белые листы бумаги и призывать людей «тихо-мирно пройти по Невскому проспекту». Проверив у него документы, полицейские задержали его и еще нескольких человек.

фото: neva24.ru

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