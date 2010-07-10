Рада утвердила новые правила местных выборов

Верховная Рада приняла в целом закон о местных выборах. За законопроект 6601 «О выборах депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских глав» проголосовало 259 депутатов, передает Українська правда. Этим документом определяется, что местные выборы должны проходить по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков политических партий. В частности, выборы депутатов сельских, поселковых советов, а также сельских, поселковых, городских глав проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах. Выборы депутатов ВР АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе, по которой 50% избираются по избирательным спискам политических партий, 50% - в мажоритарных избирательных округах. Местная организация партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что она зарегистрирована в установленном законом порядке не позднее, чем за 365 дней до дня выборов.