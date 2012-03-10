Грищенко опасается «страны N», которая заблокирует Украину на пути в ЕС

{1-}В вопросе приближения к европейским стандартам Украина должна брать пример с Польши и Турции, поскольку в ЕС всегда найдется «страна N», которая будет блокировать нас по собственным эгоистическим соображениям.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Константина Грищенко в еженедельнике ZN.UA

«В современной Европе просматриваются две модели успешной модернизации. Назовем их условно — польская и турецкая. Первая сводится к тому, что государство декларирует политику реформ по европейскому образцу, мобилизует национальный ресурс и проводит эти реформы, получая на каждом из этих шагов искреннюю и щедрую поддержку ЕС. Вторая сводится к тому же, только поддержка ЕС уже не является решающим моментом», - пишет Грищенко.

Глава украинского МИДа считает, что «польская модель — это осуществление модернизации по критериям ЕС в процессе обретения членства в ЕС. Турецкая — это модернизация по критериям ЕС в условиях неопределенности относительно будущего членства».

«В условиях, в которые мы поставлены, Украине нужна европейская политика, близкая к польской, еще более близкая — к турецкой, но все же с выраженной украинской спецификой», - подчеркнул министр.

По мнению Грищенко, специфика, во-первых, заключается в том, что вступление Украины в ЕС остается целью, но эта цель зависит не только от нашего прогресса, но и от ряда объективных составляющих европейского развития (финансовой кондиции ЕС, успешности его реформирования, популярности идеи дальнейшего расширения и т.п.).

«Соответственно, поскольку модернизация Украины по европейским критериям зависит от нас самих, а евроинтеграция — и от нас самих, и от других, то и ударение нужно делать, в первую очередь, на модернизации и только во вторую — на евроинтеграции», - считает глава МИДа.

«Во-вторых, несмотря на последовательную поддержку наших друзей в ЕС, на пути нашей евроинтеграции не будет ни щедрых субсидий, ни эйфорических политических заявлений, ни, тем более, консенсуса. Какими бы ни были наши успехи, в ЕС всегда найдется «страна N», которая будет блокировать нас по собственным эгоистическим соображениям», - резюмировал Грищенко.

Ранее «Главред» сообщал, что Грищенко напомнил Европе об уникальном геополитическом положении Украины. Рассказал о том, что она является мостом между Европой и Россией, а также является гарантом мира и стабильности в регионе. «Но мы четко и сознательно решили присоединиться к Европе, несмотря на давление, которое осуществляется со стороны других заинтересованных сторон», говорил Грищенко в конце 2011 года.

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