Оппозиционер Удальцов отпущен из полиции

{1-} Российская полиция отпустила под обязательство явки в суд лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова и других оппозиционеров, задержанных в субботу, 10 марта, после митинга в Москве на Новом Арбате, по обвинению в неподчинении полиции.
«Нас выпускают из ОВД «Арбат». Всем выдали повестки на 13 марта в 417-й участок Мирового суда», - передает слова Удальцова «Интерфакс-Украина».
Он отметил, что это прецедентный случай, когда оформленных по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции), отпускают на свободу до суда.
Митинг оппозиции на Новом Арбате в Москве: хроника событий (ФОТО, ВИДЕО)
«По-видимому, на это повлияли последние протестные акции, а также активная позиция граждан, которые вместе с адвокатами приехали защищать наши права», - сказал оппозиционер и добавил, что категорически не согласен с решением полиции и будет добиваться в суде его отмены.
Удальцов и его сторонники были задержаны после проведения на Новом Арбате согласованного с властями митинга протеста «Это - не выборы!», когда часть участников акции попыталась пройти шествием к Пушкинской площади.
Полиция задержала Удальцова и еще двоих граждан «за организацию провокации и сопротивление сотрудникам полиции». Как сообщают в пресс-службе полиции, «около 60 человек вместе с Удальцовым предприняли попытку устроить несанкционированное шествие в районе Арбатской площади».
Ранее «Главред» сообщал, что за неповиновение требованиям сотрудников полиции Удальцову мог грозить арест до 15 суток.
фото: zyalt.livejournal.com
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