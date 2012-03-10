Литвин в противогазе походил по АЭС Фукусима (ФОТО)

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин в субботу, 10 марта, в рамках официального визита в Японию посетил АЭС «Фукусима-1». Облаченный в спецкостюм и противогаз Литвин осмотрел помещения для контроля за оборудованием, для очистки высокорадиоактивной воды и водозаборник для энергоблоков.

Кроме того, спикер сходил на склад защитных контейнеров и в комнату неотложной помощи, посмотрел на резервный дизель-генератор, поврежденную во время землетрясения башню электросети, резервуар с водой и насос для охлаждения реакторов, админздание и здание, которое нейтрализурует действие землетрясения, о чем и сообщила пресс-служба Литвина.

Спикер и украинские нардепы посетили временный лагерь для работников компании-оператора АЭС «Фукусима-1» и военнослужащих Сил самообороны Японии «J-village», расположенный в городе Нараха в 20 км от этой АЭС. Там он осмотрели оперативный штаб, места для переодевания ликвидаторов в защитную одежду и проведение дезактивации после работ на АЭС, утилизации и хранения чистой и зараженной одежды, отдыха персонала станции.

В завершение своей экскерсии Литвин заявил, что Украина готова оказать Японии помощь в преодолении последствий аварии как со стороны ученых и специалистов-практиков, так и в части методологической документации.

По подсчетам Национальной комиссии по атомной энергетике Японии, убытки от аварии на ФАЕС составляют 74 млрд. долларов США.

Ранее «Главред» сообщал, что при посещении Японии Литвин пригласил в Украину принца Нарухито, причем во время встречи обсуждалась проблема, которая объединяет Украину и Японию - это Чернобыль и Фукусима, а также вопрос обеспечения качества воды и сотрудничество в этой сфере.

фото:portal.rada.gov.ua

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