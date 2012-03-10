Глава УГКЦ проведал в больнице митрополита Владимира (ФОТО)

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в больнице, где в сейчас он проходит реабилитацию, принял главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука).

Владыка Святослав рассказал о жизни УГКЦ и передал владыке Владимиру факсимильную копию Бучацкого Евангелия XIII века, о чем сообщила в пресс-службе УПЦ МП.

Глава греко-католиков увидел в УПЦ МП насилие над церковью

Глава УГКЦ выразил надежду на скорейшую встречу с митрополитом Владимиром в Киево-Печерской лавре и пожелал ему скорейшего выздоровления, в частности отметив: «Пусть Господь хранит Вас для нас и дарит Вам здоровье».

Ранее «Главред» сообщал, что 7 ноября митрополита Владимира в больнице проведала Раиса Богатырева - вице-премьер по гуманитарным вопросам - министр здравоохранения. Священник и чиновник поговорили о проблемах поиска путей выхода из духовного кризиса, преодолении бедности, развитии диалога между государством и религиозными конфессиями, сохранении православных традиций в украинском обществе.

Новости по теме:

Богатырева проведала митрополита Владимира в больнице (ФОТО)

Митрополит Владимир заявил, что лично управляет УПЦ МП

Митрополит Владимир не исключает возможности передачи престола при жизни

Митрополит Владимир: в УПЦ МП может произойти раскол