Глава УГКЦ проведал в больнице митрополита Владимира (ФОТО)

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в больнице, где в сейчас он проходит реабилитацию, принял главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука).
Владыка Святослав рассказал о жизни УГКЦ и передал владыке Владимиру факсимильную копию Бучацкого Евангелия XIII века, о чем сообщила в пресс-службе УПЦ МП.
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Глава УГКЦ выразил надежду на скорейшую встречу с митрополитом Владимиром в Киево-Печерской лавре и пожелал ему скорейшего выздоровления, в частности отметив: «Пусть Господь хранит Вас для нас и дарит Вам здоровье».
Ранее «Главред» сообщал, что 7 ноября митрополита Владимира в больнице проведала Раиса Богатырева - вице-премьер по гуманитарным вопросам - министр здравоохранения. Священник и чиновник поговорили о проблемах поиска путей выхода из духовного кризиса, преодолении бедности, развитии диалога между государством и религиозными конфессиями, сохранении православных традиций в украинском обществе.
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