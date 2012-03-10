Министра финансов Греции облили йогуртом (ФОТО)

{1-} В субботу, 10 марта, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос подвергся нападению пенсионера, который бросил в него пачку густого греческого йогурта.

Инцидент произошел на партийной конференции левоцентристской партии ПАСОК. Продемонстрировавший хладнокровие Венизелос сменил запачканный костюм и вскоре после этого выступил перед собравшимися с трибуны, сообщает УНИАН.

Нападение на министра совершил рядовой член партии - пенсионер, недовольный снижением своей пенсии. Помощники министра заявили, что на него напал «человек, испытывающий определенные проблемы».

Венизелос, который играет ведущую роль в переговорах с международными кредиторами Греции и процессе списания греческого долга, претендует на пост лидера партии.

Греческие политики на протяжении последних месяцев многократно подвергались нападению простых граждан. Политиков забрасывали йогуртом, яйцами и апельсинами, в некоторых случаях не обходилось и без рукоприкладства.

Ранее «Главред» сообщал, что на канцлера ФРГ Ангелу Меркель вылили 5 бокалов пива (ВИДЕО). Инцидент произошел в пивном ресторанчике немецкого Деммина, когда официанта, подававшего напитки, кто-то толкнул в спину, и в результате пять бокалов пива выплеснулись прямо на спину канцлера.

Меркель проявила выдержку – улыбнулась, сделала вид, что все в порядке, и спустя пару минут, не переодевшись, пошла выступать перед собравшимися.

фото: zougla.gr, ethnos.gr

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