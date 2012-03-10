В России Украину считают "чужим проектом", а не другом

10 марта 2012, 19:30

{1-} Министр иностранных дел Константин Грищенко считает, что некоторые российские политики не хотят воспринимать Украину как дружеское к России, но отдельное от нее государство, считая ее неким "чужим проектом".

Это мешает развитию двусторонних отношений, о чем Грищенко пишет в своей статье для ZN.UA.

«Иногда складывается впечатление, что только возврат Украины в свою зону влияния даст некоторым российским политикам ощущение возврата к обычному порядку вещей, к "норме"», — считает министр.

Грищенко: Европа не может позволить себе отвернуться от Украины

«Мы готовы инвестировать в партнерство свой экономический потенциал, но не готовы жертвовать стремлением строить Украину именно по европейским критериям. Это во-первых. Во-вторых, частично в силу ментальной привычки, а частично и под сознательными политическими влияниями, теории Украины как некоего "чужого проекта" находят в сознании некоторых россиян лучший резонанс, чем идея дружеской к России, но отдельной от нее украинской государственности», — подчеркнул Грищенко.

 Тем самым, отметил министр, для перспективных отношений создается не совсем здоровый фон, над улучшением которого нужно работать.

 «Как часть "украинского мира", Россия всегда будет для нас одним из полюсов притяжения. При благоприятных обстоятельствах она может быть самым дружеским, понимающим партнером — и в реализации экономических целей, и в укреплении национальной безопасности. Да и при неблагоприятных — не надо впадать в истерию и негативизм. Нужно оставаться собой, то есть европейской демократией, и целеустремленно, искренне развивать отношения партнерства там, где Россия к этому готова», — считает глава МИДа.

Ранее «Главред» сообщал, что четверть россиян плохо и очень плохо относятся к Украине, причем за три месяца количество таких респондентов увеличилось на 4%, о чем свидетельствует соцопрос «Левада-центра».

Отвечая на вопрос «Как Вы в целом относитесь к Украине?», 22% опрошенных ответили - «в основном плохо» (в ноябре 2011 года - 18%), 3% - «очень плохо» (в ноябре 2011 - 3%) . При этом с 8% до 6% снизилось количество опрошенных, которые «очень хорошо» относятся к Украине. А 58% респондентов ответили, что «в основном хорошо» относятся к Украине

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