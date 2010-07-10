Депутаты ушли на каникулы

Спикер Владимир Литвин закрыл шестую сессию Верховной Рады шестого созыва, передает Українська правда. Литвин отчитался о результатах работы депутатов во время этой сессии и призвал их плодотворно работать на следующей. «Спасибо, что мы находили компромисс, работали и принимали важные решения», - сказал он. Литвин напомнил, что, согласно календарному плану, с 12 по 16 июля депутаты должны работать в округах и комитетах, а 16 июля в 10:00 состоится торжественное заседание по случаю 20 годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Очередная 7 сессия 6 созыва начнет свою работу 7 сентября 2010.