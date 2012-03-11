Экс-министр финансов отказался работать в правительстве Путина

{1-} Бывший первый вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин вновь заявил, что он не собирается работать в новом правительстве.

«24 сентября я объявил о своем решении, что не буду работать в новом правительстве», - написал он в своем микроблоге «Твиттер», отвечая на вопрос одного из пользователей, видит ли он себя в новом кабинете министров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кудрин был отправлен в отставку президентом РФ Дмитрием Медведевым 26 сентября 2011 года. После ухода из правительства экс-глава Минфина неоднократно заявлял, что готов участвовать в создании новой политической партии, а также намерен поддерживать проект организации предметного диалога между обществом и властью.

В минувший четверг, 8 марта, премьер Владимир Путин, победивший на прошедших 4 марта президентских выборах, заявил, что в кратчайшие сроки намерен приступить к консультациям с Медведевым по формированию будущего правительства.

Ранее «Главред» сообщал, что Путин не исключает того, что представители оппозиции могут занять места в новом кабинете министров, а его бывший соперник по президентским выборам Михаил Прохоров может быть востребован в будущем правительстве, если сам этого захочет.

фото: svobodanews.ru

Новости по теме:

Экс-министр финансов РФ раскритиковал Путина и Медведева за расточительность

Кудрин рассказал, почему конфликтовал с Медведевым

Вице-премьер России предрек мировой экономике потерянное десятилетие

Министр финансов России отказался работать с Медведевым