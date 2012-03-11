На выборах в Словакии победили социал-демократы

{1-} На досрочных выборах в парламент, которые состоялись в Словакии 10 марта, по неофициальным данным, убедительную победу получила оппозиционная партия «Направление-социал-демократия-Smer-SD» во главе с экс-премьером Робертом Фицо.

На основании подсчета Центрстатуправлением Словакии 99% голосов избирателей, партия «Направление — социал-демократия» получила 44,49% голосов, сообщает Укринформ.

«Направление — социал-демократия» готово начать переговоры о коалиционном сотрудничестве с партиями, ступившими за ворота парламента», - заявил Фицо, партия которого при поддержке свыше миллиона избирателей получила большинство в законодательном органе.

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В парламент войдут представители еще 5 партий, которые переступили 5-процентный парламентский порог. Этого добились, в частности «Христианско-демократическое движение - KDH» (8,8%), «Обычные люди и независимые лица» - Obyсajny ludia a nezаvislу osobnosti (8,54%), «Мост - MOST-HID» (6,87%), «Словацкая демократическая христианская уния -демократический союз - SDKU-DS» (5,99%) и «Свобода и Солидарность - SaS» (5,79%).

В 150-членном парламенте «Направление-социал-демократия» будет иметь 84 депутатских мандата, «Христианско-демократическое движение» - 16, «Обычные люди и независимые лица - 16, «Мост» - 13, Словацкая демократическая христианская уния - демократический союз - 11, «Свобода и Солидарность» - 10.

В выборах участвовали 59,06 процента избирателей с правом голоса. Официальные результаты выборов будут объявлены около в 13.00 по Киеву.

Ранее «Главред» сообщал, что 17 членов словацкого парламента от партии «Свобода и солидарность» решили бороться против депутатской неприкосновенности не только словом, но и телом. Парламентарии разделись догола и в таком виде сфотографировались, выстроившись в ряд и прикрывая интимные места лишь плакатом с надписью «Пусть парламентарии откажутся от своего иммунитета».

фото: sk.wikipedia.org

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