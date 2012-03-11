Англичанам запретили надевать крестик на работу

{1-} Британский кабинет министров принял решение о том, что христианам не стоит надевать крестик на работу. Теперь работодатели могут запретить их использование своим работникам и могут увольнять сотрудников, которые будут настаивать на своем праве носить крестик.

В документе, попавшем в распоряжение газеты The Sunday Telegraph, говорится, что ношение крестиков не является обязательным требованием к верующим христианам, сообщает The Telegraph.

Янукович носит распятие «Вход благоразумного разбойника в Рай» – СМИ

Заявление кабинета министров появилось на фоне судебного процесса, в котором стюардесcа British Airways Надя Эвейда и медсестра Ширли Чаплин пытаются доказать факты дискриминации со стороны своих работодателей, запретивших им носить крестик в рабочее время. Женщины намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как отмечает издание, право христиан на ношение крестика на работе защищено 9-й статьей Европейской конвенции по правам человека, где говорится о всеобщем праве на свободу мысли, совести и религии.

Решение правительства вызвало ожесточенную критику со стороны видных представителей церкви. Среди прочих, документ осудил лорд КЭРИ, бывший архиепископ Кентерберийский, по мнению которого, решение является очередным примером давления на христиан.

Ранее «Главред» сообщал, что Президент Виктор Янукович публично демонстрирует свою религиозность и приверженность УПЦ МП, а также носит на груди золотой крестик «Вход благоразумного разбойника в Рай», который продается в церковных лавках по цене в 150 долларов.

фото: liveinternet.ru

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