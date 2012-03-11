Тимошенко получила еще одно свидание – с омбудсменом

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева, которая 11 марта посетила Качановскую колонию, где пообщалась наедине с осужденной, экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.

По мнению омбудсмена, условия содержания осужденных в Качановской колонии Харькова отвечают современному европейскому уровню, сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«По результатам посещения учреждения Карпачева признала работу учреждения и его персонала, а также условия содержания осужденных надлежащими и отвечающими современному европейскому уровню», – отметили в пенитенциарной службе.

Сообщается, что в ходе визита Карпачева ознакомилась с работой основных объектов колонии, коммунально-бытовыми условиями содержания заключенных, организацией питания, медико-санитарным сопровождением женщин, а также организацией занятости и досуга осужденных.

Как ранее писал Главред, 9 марта начальник Качановской колонии Иван Первушкин, рассказывая об условиях проведения длительного свидания Юлии Тимошенко с дочерью, рассказал, что в колонии предусмотрено 9 комнат для длительных свиданий, из них две – улучшенной планировки, так называемые «люксы».

Как сообщил Первушкин, в одном из «люксов» и проходит свидание Тимошенко с ее дочерью. В номере имеется бытовая техника, в частности микроволновая печь, электрочайник, холодильник и телевизор.

фото: tymosenko.ua

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