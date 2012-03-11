У Европы нет ни желания, ни возможности принять Украину – министр

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Европейский Союз не желает видеть Украину кандидатом в члены ЕС в ближайшие десять лет, однако это не должно означать отказ Киева от европейской интеграции.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко пишет в статье в ZN.UA.

«ЕС был ответом на все вопросы, пока финансировал, опекал и направлял трансформацию в странах-кандидатах. Сегодня у него субъективно нет желания, а также объективно нет ресурсов видеть Украину в качестве страны-кандидата. Это может измениться в перспективе, но сейчас нам нужно принять это как данность, которая будет непосредственно влиять на европейскую политику Украины в ближайшее десятилетие. И соответствующим образом формировать свою политику», – считает министр.

По мнению Грищенко, Европа больше не желает финансировать реформы в странах–кандидатах в члены ЕС. В то же время, глава МИД считает, что такая позиция Евросоюза не означает отказ Украины от евроинтеграции.

«ЕС для нас важен не столько как комфортабельный дом, куда мы хотим въехать, сколько как инструкция по строительству собственного комфортабельного дома. Европейская интеграция в нашем случае – это схема имплементации европейских рецептов успеха на украинской почве», – подчеркнул он.

Напомним, как ранее писал Главред, в феврале Константин Грищенко в статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt, подчеркивал европейские перспективы Украины, и отмечал ее уникальное геополитическое положение.

«Украина находится в уникальном геополитическом положении. Будучи мостом между Европой и Россией, мы также является гарантом мира и стабильности в регионе. Мы придаем большое значение дружественным отношениям со всеми нашими соседями. Но мы четко и сознательно решили присоединиться к Европе, несмотря на давление, которое осуществляется со стороны других заинтересованных сторон», – написал Грищенко

Глава украинского внешнеполитического тогда акцентировал внимание на том, что в атмосфере глобальной нестабильности и сложных политических событий, Европа не может позволить себе отвернуться от Украины.

При этом, по мнению Грищенко, евроинтеграционный курс Украины особенно сильно нуждается в поддержке со стороны Германии, которая традиционно была ее другом. «Работая вместе, мы достигнем устойчивого прогресса в наших двусторонних отношениях, в вопросах безопасности энергоснабжения и других реформ, которые в будущем сделает возможным поддержку Германией членства Украины в ЕС», – отметил он.

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