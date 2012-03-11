Тягнибок поставил России диагноз, с которым долго не живут

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Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок считает, что вся Россия «больна имперским синдромом».

Об этом он заявил 10 марта, комментируя результаты президентских выборов в России, сообщает пресс-служба партии.

«Россия – насквозь больна. Неизлечимо. Диагноз: врожденный ордынский авторитаризм, хронический евразийский империализм и запущенный великодержавный шовинизм в тяжелой форме. Ясно, что такая внутренняя болезнь неизбежно вылезет наружу – опасными геополитическими припадками. Поэтому Украине следует готовиться к «девятому валу» приступа «русского мира».

Однако, по мнению политика, есть и хорошая новость: «империи с таким диагнозом долго не живут».

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«Речь идет не только о 64% поддержки авторитарного империалиста Путина – главного архитектора «единого евразийского пространства». Ближайший «оппонент» – коммунист Зюганов, который получил более 17% голосов, – такой же имперский реваншист, идейный последователь тоталитаризма, разве что в стиле «советского ретро». А еще добавьте результат дебошира-шовиниста Жириновского – более 6% россиян, видно, грезят с ним мыть сапоги в Индийском океане. Вместе – это чуть ли не 90% (!) откровенной поддержки авторитарного строя и имперского курса Москвы», – сказал он.

По мнению лидера «Свободы», даже если сделать поправку на явные массовые фальсификации, ясно, что поголовное большинство россиян хотят одного и того же – «царя-батюшку» и «собирателя» земель. «Менталитет орды, одним словом», – резюмировал он.

Как ранее писал Главред, Тягнибок настаивает на том, что традиция праздновать 8 марта – это пережиток советского времени, который, кроме всего прочего, является унизительным для женщин.

«Это советское, коммунистическое извращение! Для женщины выделен один день в году. Так же как день строителя, праздник энергетика, учителя. Я считаю, что это унизительно для любой женщины», – добавил он.

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