Выборы в США: Митт Ромни упрочил лидерство

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Экс-губернатор от штата Массачусетс Митт Ромни укрепил свое лидерство в предвыборной гонке на пост кандидата в президенты США от республиканской партии, одержав победы на праймериз в штате Вайоминг и на американских островных территориях – в Гуаме и на Северных Марианских островах.

Успех Ромни практически нивелировал достижения его ближайшего преследователя, бывшего сенатора от штата Пенсильвания Рика Санторума, сообщает Би-би-си.

В то же время, исход борьбы за право стать соперником Обамы на президентских выборах пока что далеко не ясен. Для того чтобы избраться на партийном съезде в качестве единого кандидата от Республиканской партии, претендентам необходимо заручиться поддержкой как минимум 1144 выборщиков из 2286.

На сегодняшний день расклад выглядит следующим образом: у Митта Ромни – 454 голоса, у Рика Санторума – 217, у Ньюта Гингрича – 107 и у Рона Пола – 47 голосов.

Выборы в США: Америка на грани глобальных изменений

Как ранее писал Главред, аналитики считают, что нынешняя избирательная кампания будет протекать тяжело, так как единого фаворита у республиканцев нет, и не будет.

Как считают эксперты, главными противниками Ромни и Обамы станут не республиканцы и демократы, а собственно нежелание избирателей приходить на участки. Доверие к власти и оппозиции в последние годы сильно упало. Сейчас все более популярными становятся партии из оппозиции. Такие движения, как «захвати Уолл-стрит» или «чайная партия», приобретают все большую популярность в народе, который не верит в то, что власть сама может пойти на реформы.

Завоевать голоса именно этих избирателей будет сложнее всего. Они распределены среди республиканцев и демократов почти равномерно и составят большую проблему для обоих политиков. Кроме того, это свидетельствует о том, что нынешняя кампания будет достаточно бесцветной. В 2008 году Барак Обама предложил своим избирателям общаться через социальные сети и сделал политику ближе каждому американцу. Теперь это стало распространенной практикой и этим уже никого не удивишь. А новых идей кандидаты пока не выдвинули.

фото: frumforum.com

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