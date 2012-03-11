Москва объявила в розыск криминальный украинский сыр

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Московское управление Роспотребнадзора проверяет столичные магазины и точки общепита на предмет наличия запрещенных в России сыров из Украины.

«Принимаются меры по выявлению в предприятиях торговли, общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, детских дошкольных и образовательных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях и др., недопущению оборота указанной продукции на потребительском рынке города Москвы», – сообщается в информации, размещенной на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что на территории Москвы в обороте до сих пор находят сыры производителей ООО «Лозовской молочный завод», Харьковская область, ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сырокомбинат» Сумская область, ПАО «Дубномолоко» Ровенской области, которые не соответствуют требованиям российского технологического регламента на молоко и молочную продукцию.

Как ранее писал Главред, с 7 февраля российская сторона ввела запрет на ввоз в страну сыров некоторых украинских производителей.

В результате Украина была вынуждена более чем наполовину сократить поставки сыра в Россию из-за претензий к качеству продукции со стороны санитарной службы РФ. Из оборота в России изъято 30,6 тонн украинского сыра. Еще более 120 тонн задержаны на границе и не допущены в страну.

фото: lady.ru

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