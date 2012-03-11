Афганистан не простит Америке убийство мирных граждан

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Афганистан охвачен акциями протеста против военного присутствия США, после того, как американский военнослужащий открыл огонь по мирным афганцам и убил 15 человек, в том числе девять детей.

Президент Афганистан Хамид Карзай заявил, что действиям американца нет прощения, сообщает Би-би-си.

Представитель американского командования заявил о том, что глава Пентагона Леон Панетта глубоко потрясен произошедшим в Кандагаре.

Официальные лица США и Афганистана уже проводят совместное расследование этого «чрезвычайно прискорбного происшествия».

По имеющимся данным, американский военный, имя которого не разглашается, вышел с базы в три часа ночи по местному времени и направился в сторону близлежащих деревень, заходя из дома в дом и расстреливая мирных жителей. Затем он добровольно сдался в руки американских военных и был заключен под стражу. Сообщается о том, что у него произошел нервный срыв.

Сразу после бойни в кандагарской деревне вокруг американской военной базы, где служит открывший стрельбу военнослужащий, начали собираться местные жители.

Предполагается, что по мере того, как известие о стрельбе в Кандагаре будет распространяться по стране, стоит ожидать массовых демонстраций по всему Афганистану.

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Согласно некоторым сообщениям, в стрельбе участвовал не один американский солдат. Талибан выпустил заявление, в котором обвинил в соучастии в этом преступлении афганские правительственные силы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего в пострадавшую деревню прибыли представители губернатора Кандагара.

Президент Карзай назвал произошедшее в Кандагаре «преднамеренным убийством».

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«Когда военные США целенаправленно убивают мирных афганцев, то это – акт терроризма, которому нет прощения», – заявил президент Афганистана.

Представитель Белого дома сообщила о том, что президент Обама поставлен в известность о событиях в Кандагаре.

Командующий международным контингентов в Афганистане генерал Джон Аллен заявил о том, что представители США будут работать в сотрудничестве со своими афганскими коллегами для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

«Этот ужасающий инцидент ни в коей мере не отражает ценностей нашей коалиции и того глубокого уважения, которое мы испытываем по отношению к народу Афганистана», – говорится в заявлении генерала Аллена.

Как ранее писал Главред, антиамериканские настроения в стране усилились после 20 февраля, когда на военной базе США в Баграме были случайно сожжены несколько экземпляров Корана.

Вслед за этим по всей стране начались протесты, которые унесли, по меньшей мере, жизни 30 афганцев и шестерых военнослужащих США.

фото: anti-usa.nnm.ru

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