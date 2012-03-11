Украинские католики призывают запретить аборты: это 2 млн убийств в год

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Предстоятели Украинской греко-католической церкви и Римско-католической церкви обратились к Верховной Раде с призывом на законодательном уровне запретить в Украине аборты.

Как сообщил во время встречи с молодежью в Тернополе глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, обращение вызвано тем, что в Украине в среднем в год вследствие абортов погибает 2 млн нерожденных детей, сообщает УНИАН.

«Я, когда был преподавателем морального богословия, исследовал со своими студентами феномен аборта в Украине. Вещи ужасные. За 20 лет независимой Украины мы сознательно и добровольно убили 40 млн детей. То есть, за это время перестала существовать такая нация, как украинцы – 40 миллионов. На фоне этой цифры дети, родившиеся за 20 лет, – это уцелевшие, это те, которых случайно минула убийственная рука родителей», – сказал Шевчук.

Он также отметил, что аборты нельзя рассматривать только в плоскости «женщина–доктор».

«Принято считать, что вопрос аборта – это только грех женщины. Но на самом деле грех аборта задевает целое общество. Не только женщина виновата, но и ее муж, ее мама или отец, которые женщину к этому принуждают, члены семьи, которые не захотели принять эту жизнь. Врач, который это совершил, претерпевает душевные пытки, это потом отражается на его отношениях со своими детьми», – отметил глава УГКЦ.

По его мнению, аборты в Украине надо было уже давно запретить.

«Вы не найдете врача-гинеколога, который скажет, что аборт – это хорошо для здоровья и приносит пользу женщине. Но при этом аборт у нас до сих пор разрешается. Более того, Украина превратилась в место убийства детей из Европы: приезжают к нам из Польши, из других стран, где делать аборт запрещено делать, и это убийство выполняют здесь. Наша земля и так полита кровью, но сколько ее проливается сегодня из-за этого греха – это просто ужасно. И это зло вредит всему обществу», – подчеркивает Шевчук.

«Но если бы в Верховной Раде были сознательные борцы за человеческую жизнь, то у нас бы уже давно были приняты соответствующие законы», – уверен предстоятель УГКЦ.

Как ранее писал Главред, налог на доходы для бездетных граждан может быть увеличен с 15% до 17%. Об этом говорится в законопроекте №10112, зарегистрированном в Верховной Раде «регионалом» Ярославом Сухим и депутатом от НУНС Екатериной Лукьяновой.

Как следует из пояснительной записки, необходимость внедрения таких мероприятий обусловлена «тенденциями к снижению рождаемости» в связи с которым «за два года население Украины сократилось на 365, 2 тысяч человек».

«По последним данным Госкомстата, численность населения по состоянию на 1 декабря 2011 составила 45 778, 5 тыс. человек. В то время как в 2009 г. этот показатель находился на уровне 46 143 7 тыс. человек», - говорится в записке. Лиц, достигших 30-летнего возраста и не имеющие детей, законопроектом предлагается облагать налогом на доход в размере 17% (при действующей ставке 15%) независимо от размера его зарплаты.

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