Кофи Аннан считает, что остановить кровопролитие в Сирии трудно, но возможно

{1-}

Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан считает, что остановить кровопролитие в Сирии трудно, но нужно надеяться, что это возможно.

Об этом он заявил 11 марта в Дамаске после второй встречи с президентом Башаром Асадом, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Ситуация в Сирии настолько плоха и опасна, что мы не можем позволить себе потерпеть неудачу», – сказал экс-генсек ООН. В ходе беседы с Асадом Аннан процитировал африканскую пословицу, которая гласит, что «если нельзя изменить ветер, можно повернуть парус».

Официальные сирийские власти не комментируют состоявшиеся сегодня переговоры с Кофи Аннаном, но 10 марта Башар Асад сказал Аннану, что «хаос и нестабильность, к которым привели действия террористов, блокируют любое политическое урегулирование кризиса».

Как стало известно, из Дамаска представитель ООН и ЛАГ отправился в Катар, руководство которого занимает жесткую позицию по отношению к сирийскому лидеру. 10 марта премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Хамад бен Джасем Аль Тани на совещании глав МИД арабских стран в Каире призвал признать оппозиционный Сирийский национальный совет законным представителем народа этой страны.

По мнению экспертов, подобная позиция Катара предполагает, что переговоры Аннана в этом государстве легкими не будут.

Как ранее писал Главред, перед началом своего турне по арабским странам, Кофи Аннан выступил против любого военного вмешательства в дела Сирии.

Он заявил, что такие меры способны лишь усложнить ситуацию.

Накануне визита в Дамаск, Кофи Аннан подчеркнул, что ситуация в Сирии может быть разрешена только дипломатическими методами. Он также призвал оппозицию и правительство выработать решение, отвечающее чаяниям сирийского народа.

фото: top-people.starmedia.com

Новости по теме:

Кофи Аннан начал переговоры с президентом Сирии

Экс-генсек ООН выступил против военного вмешательства в Сирии

США призвали Россию и Китай повлиять на президента Сирии