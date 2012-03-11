Янукович уверен, что украинская экономика выдержит его социнициативы

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Президент Украины Виктор Янукович считает, что стабильный рост экономики Украины в течение последних двух лет позволяет реализовать социальные инициативы по улучшению благосостояния и качества жизни граждан.

«Экономический рост, который был два года подряд, [на нем] базируется эта социальная программа, которую я провозгласил. Этот год, мы видим, – 4,2%, прошлый год – 5,3%, создан фундамент, на котором сейчас фактически динамика сохраняется», – сказал Виктор Янукович в интервью Алле Мазур для программы «ТСН-тиждень».

Президент напомнил, что одним из приоритетов программы социальных инициатив является строительство доступного жилья.

«Мы сейчас создаем условия, при которых каждый человек будет иметь очень выгодный кредит. Во-первых, на 10-15 лет. Во-вторых, эта кредитная ставка будет 2-3%. А разницу будет погашать бюджет», – заявил он.

Янукович уверен, что строительство социального жилья будет способствовать дальнейшему росту национальной экономики – в первую очередь активизации строительной отрасли страны, производства стройматериалов.

Глава государства отметил, что воплощение в жизнь его социальных инициатив является абсолютно реальным делом и никоим образом не популизмом.

«Это социальная программа, которая будет выполнять много функций. Первая – это, безусловно, человек, семья, а второе – это экономика», – уточнил Президент.

Как ранее писал Главред, на реализацию большинства социнициатив Януковича в текущем году потребуется около 16 миллиардов гривен, о чем заявил вице-премьер – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко. В то же время, в Администрации Президента считают, что на это понадобится всего 8 миллиардов.

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