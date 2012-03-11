Янукович уговорит вкладчиков Сбербанка СССР не забирать деньги

{1-}

Президент Виктор Янукович рассказал, что вкладчикам Сбербанка СССР предложат выгодные депозитные условия, чтобы они оставили возвращенные им средства в банковской системе Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью программе «ТСН-тиждень».

«Мы рассчитываем на то, что нам удастся какую-то часть людей убедить, чтобы люди оставили эти средства на своих счетах – то есть не получали наличными деньгами, а оставили на счетах. Мы для этого создадим выгодные условия», – сказал глава государства

Он добавил, что такой подход не только укрепит ликвидность национальных банков, но и позволит достичь снижения кредитных ставок для финансирования и инвестиций в разные отрасли экономики Украины.

При этом глава государства подчеркнул, что уровень инфляции и валютных курс сохранятся стабильными. «Мы все очень серьезно просчитали. Мы не будем это делать в один день. Предусмотренный постепенный рост социальных выплат, некоторые из них стабильные, то есть они переходят и в 2013 год, и мы рассчитываем, что они будут только расти» – добавил он.

Как ранее писал Главред, Янукович поручил правительству обеспечить выплату в июне-декабре 2012 года 6 млн вкладчикам Сбербанка бывшего СССР компенсации по обесцененным вкладам в размере до 1 тыс. грн.

Справка: На момент принятия в 1996 году закона об индексации обесцененных вкладов в соотношении 1 рубль к 1,05 грн общая их сумма оценивалась в 131,96 млрд грн.

За период действия закона было выплачено 10,65 млрд грн, или чуть больше 8%, а сумма сократилась до 121,31 млрд грн на начало 2010 года. При этом наибольшая сумма (6,5 млрд грн) была выделена в 2008 году.

В 2011 году впервые в госбюджете на эти цели не было предусмотрено ни копейки. Действующим госбюджетом также не предусмотрены расходы на эти выплаты.

При этом парламент отказался от индексации вкладов на уровень инфляции после 1996 года, составивший к 2010 году 578,5%, что увеличило бы их более чем до 1 трлн грн.

Новости по теме:

Янукович уверен, что украинская экономика выдержит его социнициативы

Социнициативы Януковича создадут проблемы с МВФ - эксперт

Вкладчикам Сбербанка СССР денег не вернут никогда – эксперт