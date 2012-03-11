Ахметов, Пинчук и Жеваго согласны платить налог на роскошь – Янукович

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Президент Виктор Янукович уверен, что Верховная Рада примет закон о налоге на роскошь.

«Работа идет. Обязательно этот законопроект будет внесен, рассмотрен и принят», – сказал глава государства в интервью программе «ТСН-тиждень».

В то же время, Президент назвал естественным процессом нынешнее торможение процесса принятия подобных законов.

«Когда речь идет, дай или отдай, сразу, как говорят, включаются все возможные и невозможные силы, чтобы не отдать», – сказал Янукович.

В этой связи он подчеркнул, что такие бизнесмены, как Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, поддерживают этот законопроект.

Президент также отметил важность социальной ответственности бизнеса.

«Принцип государственно-частного партнерства, социальная ответственность бизнеса – это те вопросы, с которыми мы только начали работать», – сказал он.

Как ранее писал Главред, Президент Янукович считает, что стабильный рост экономики Украины в течение последних двух лет позволяет реализовать социальные инициативы по улучшению благосостояния и качества жизни граждан.

«Экономический рост, который был два года подряд, [на нем] базируется эта социальная программа, которую я провозгласил. Этот год, мы видим, – 4,2%, прошлый год – 5,3%, создан фундамент, на котором сейчас фактически динамика сохраняется», – сказал Виктор Янукович в интервью Алле Мазур для программы «ТСН-тиждень».

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