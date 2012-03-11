«Наша Украина» готова идти на выборы от оппозиции

«Наша Украина» готова участвовать в едином партийном списке оппозиции на парламентских выборах.

Об этом заявил председатель политсовета партии Валентин Наливайченко в эфире канала ТВi в воскресенье вечером.

По его словам, «Наша Украина» выступает «за» и единый партийный список, и выдвижение единого кандидата на каждом мажоритарном округе.

«Мы являемся членами КОД, соучредителями. Мы активно участвуем. Более того, предлагаем механизмы, как это воплотить в жизнь», - добавил политик.

При этом он отметил, что председатель партии, экс-президент Виктор Ющенко не против такого подхода.

На уточняющий вопрос, готов ли Ющенко к единому списку, если первыми номерами будут выдвинуты Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, Наливайченко ответил: «Дело в том, что это партийная позиция - всей партии, ячеек партии, большинства людей, которые представляют политическую силу. И не время сейчас для политических амбиций или личных».

По его словам, Ющенко это понимает, «как никто».

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