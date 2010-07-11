Владелец венесуэльского ТВ обратился в международную организацию

Глава венесуэльского телеканала Globovision, являющегося единственным оппозиционным каналом в стране, обратился за помощью к Организации американских государств (ОАГ). Глава канала, Гильермо Сулоага, попросил комиссию по правам человека определить, есть ли в его деятельности состав преступления. По информации телеканала, его президент лично отправился в представительство организации в Каракасе, передает Вести. В настоящее время в отношении Сулоаги расследуется уголовное дело. Он владеет несколькими компаниями по продаже автомобилей, и его обвиняют в ростовщичестве и незаконном хранении в своем доме 24 новых машин. Сулоага, в свою очередь, заявляет, что уголовное преследование в отношении него начато по приказу президента Уго Чавеса, который таким образом мстит за критику в свой адрес, звучащую в эфире Globovision.